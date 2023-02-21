Щекотов Эдуард Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекотов Эдуард Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекотов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Щекотова Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекотов Кирилл Михалович

Мать ребёнка: Щекотова Ирина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекотова Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Щекотова Ирина Юрьевна

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