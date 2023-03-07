Вязовский Василий Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.03.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вязовский Никита Иванович
Мать: Вязовская Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязовский Федор Васильевич
Мать ребёнка: Вязовская Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Вязовская Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Вязовская Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Вязовская Просковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вязовская Просковья
Смерть
23.03.1942