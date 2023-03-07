Вязовский Василий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВязовский Василий Никитич

Вязовский Василий Никитич

avatar

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вязовский Никита Иванович

Мать: Вязовская Устинья

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязовский Федор Васильевич

Мать ребёнка: Вязовская Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Вязовская Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Вязовская Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Вязовская Просковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вязовская Просковья

Смерть
23.03.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close