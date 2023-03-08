Степанова (Рогачёва) Людмила Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Рогачёва) Людмила Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1934

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1934

Отец: Рогачёв Иосиф Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1960

Сын: Рогачёв Артур Александрович

Отец ребёнка: Степанов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
30.11.1964

Сын: Степанов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Степанов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
27.07.1973

Сын: Степанов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Степанов Алексей Михайлович

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