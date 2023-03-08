Степанова (Рогачёва) Людмила Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1934
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1934
Отец: Рогачёв Иосиф Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1960
Сын: Рогачёв Артур Александрович
Отец ребёнка: Степанов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
30.11.1964
Отец ребёнка: Степанов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
27.07.1973
Сын: Степанов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Степанов Алексей Михайлович