Петр Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1823 по 1833
Сын: Рождественский Косьма Петров
Мать ребёнка: не указана
В 1833 году земельный спор. Там его жена уже вдова ГАБО Ф.588. Оп.1. Д.632 в 1823 подписывается в объяснительной о непредставлении расходных книг ГАБО Фонд № 588. Опись № 1. Дело № 552.