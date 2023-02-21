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Петр Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

VR
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1823 по 1833

Сын: Рождественский Косьма Петров

Мать ребёнка: не указана

В 1833 году земельный спор. Там его жена уже вдова ГАБО Ф.588. Оп.1. Д.632 в 1823 подписывается в объяснительной о непредставлении расходных книг ГАБО Фонд № 588. Опись № 1. Дело № 552.
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