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Лихачёв Иван Васильевич

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1740 и 1741

Пол

Мужской

Отец

Между 1705 и 1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1740 и 1741

Отец: Лихачёв Василий Петрович

Мать: не указана

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1759

Сын: Лихачёв Степан Иванович

Мать ребёнка: Лихачёва Ирина Григорьевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 176

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Лихачёва Ирина Григорьевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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