Лихачёв Иван Васильевич
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1740 и 1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Между 1740 и 1741
Отец: Лихачёв Василий Петрович
Мать: не указана
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1759
Мать ребёнка: Лихачёва Ирина Григорьевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 176
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Лихачёва Ирина Григорьевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно