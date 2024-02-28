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Чистяков Михаил

Место рождения

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

06.11.1884

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1884

Отец: Чистяков Василий

Мать: Чистякова Александра

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1914

Сын: Чистяков Николай

Мать ребёнка: Чистякова Ольга Герасимова

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1917

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Чистякова Ольга Герасимова

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Ольга Герасимова

Смерть
После 1917
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