Чистяков Михаил
Место рождения
Дата рождения06.11.1884
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1884
Отец: Чистяков Василий
Мать: Чистякова Александра
Рождение ребёнка
23.02.1914
Сын: Чистяков Николай
Мать ребёнка: Чистякова Ольга Герасимова
Рождение ребёнка
03.06.1917
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Чистякова Ольга Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917