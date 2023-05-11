Полухин Иван Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолухин Иван Дмитриев

Полухин Иван Дмитриев

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Полухин Дмитрий Кондратьев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Полухин Петр Иванов

Мать ребёнка: Полухина Ефимия Логвинова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Полухин Степан Иванов

Мать ребёнка: Полухина Ефимия Логвинова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Полухин Василий Иванов

Мать ребёнка: Полухина Ефимия Логвинова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полухина Ефимия Логвинова

Смерть
1851
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close