Полухин Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Полухин Дмитрий Кондратьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Полухин Петр Иванов
Мать ребёнка: Полухина Ефимия Логвинова
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Полухина Ефимия Логвинова
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Полухина Ефимия Логвинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1851