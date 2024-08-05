Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Лебедев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1890

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