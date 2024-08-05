Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Лебедев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Лебедев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Андреевич
Смерть
1890