Хохлова (Суракова) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сураков Иван возможно Прокопьев
Мать: ?
Бракосочетание
11.05.1903
Рождение ребёнка
28.01.1904
Сын: Иванищев Иван Павлов
Отец ребёнка: Иванищев Павел Кириллов
Бракосочетание
23.01.1908
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Хохлов Александр Иванов
Рождение ребёнка
1909
Сын: Хохлов Николай Александрович
Отец ребёнка: Хохлов Александр Иванов
Рождение ребёнка
16.04.1910
Сын: Хохлов Иван Александрович
Отец ребёнка: Хохлов Александр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно