Хохлова (Суракова) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Суракова) Ульяна Ивановна

Место рождения

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сураков Иван возможно Прокопьев

Мать: ?

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
11.05.1903

Муж: Иванищев Павел Кириллов

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.01.1904

Сын: Иванищев Иван Павлов

Отец ребёнка: Иванищев Павел Кириллов

Бракосочетание
23.01.1908

Муж: Хохлов Александр Иванов

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Хохлов Александр Иванов

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Хохлов Николай Александрович

Отец ребёнка: Хохлов Александр Иванов

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.04.1910

Сын: Хохлов Иван Александрович

Отец ребёнка: Хохлов Александр Иванов

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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