(Зыкова) Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зыкова) Марина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Пол

Женский

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Около 1650 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Зыков Григорий Григорьевич

Мать: Зыкова Акилина

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