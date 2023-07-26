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(Зыкова) Марина Григорьевна
(Зыкова) Марина Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1704
Пол
Женский
Отец
Зыков Григорий Григорьевич
Около 1650 г.р.
Мать
Зыкова (Зыкова) Акилина
Около 1650 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец:
Зыков Григорий Григорьевич
Мать:
Зыкова Акилина
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