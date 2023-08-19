(Татар) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Татар) Варвара Федоровна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Татар Федор Маркович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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