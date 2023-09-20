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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Онкидинко
Отец ребёнка: Варфоломеев Харитон
Рождение ребёнка
1691
Сын: Харитонов Сын Максим
Отец ребёнка: Варфоломеев Харитон
Рождение ребёнка
1693
Сын: Харитонов Сын Трофим
Отец ребёнка: Варфоломеев Харитон
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Варфоломеев Харитон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варфоломеев Харитон