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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1660 г.р.

Дети

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Онкидинко

Отец ребёнка: Варфоломеев Харитон

Рождение ребёнка
1691

Сын: Харитонов Сын Максим

Отец ребёнка: Варфоломеев Харитон

Рождение ребёнка
1693

Сын: Харитонов Сын Трофим

Отец ребёнка: Варфоломеев Харитон

Рождение ребёнка
1695

Сын: Харитонов Сын Клементей

Отец ребёнка: Варфоломеев Харитон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломеев Харитон

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