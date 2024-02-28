Петров Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Петров Павел
Мать: Петрова Марфа
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Попыхина Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова Ксения
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
22.02.1917
Смерть
Неизвестно