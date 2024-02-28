Петров Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Григорий Павлович

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Место рождения

Петрово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1895 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Петров Павел

Мать: Петрова Марфа

Петрово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Попыхина Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова Ксения

Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Ксения

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Ксения

Рождение ребёнка
22.02.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Ксения

Смерть
Неизвестно
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