Щетинина Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 30.07.1915 ст.
Сын: Щетинин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Щетинин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 12.08.1918 ст.
Сын: Щетинин Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Щетинин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 11.09.1919 ст.
Отец ребёнка: Щетинин Григорий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно