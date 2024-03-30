Щетинина Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина Матрена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 30.07.1915 ст.

Сын: Щетинин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Щетинин Григорий Кузьмич

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 12.08.1918 ст.

Сын: Щетинин Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Щетинин Григорий Кузьмич

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 11.09.1919 ст.

Сын: Щетинин Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Щетинин Григорий Кузьмич

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щетинин Григорий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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