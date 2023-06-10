Лепина (Васейко) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1929
Дочь: Козлова Алла Эдуардовна
Отец ребёнка: Лепин Эдуард Янович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лепин Эдуард Янович
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва