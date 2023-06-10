Лепина (Васейко) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепина (Васейко) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЧ
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Место
Комментарий
Рождение
?.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1929

Дочь: Козлова Алла Эдуардовна

Отец ребёнка: Лепин Эдуард Янович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепин Вилен Эдуардович

Отец ребёнка: Лепин Эдуард Янович

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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