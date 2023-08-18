Исправников Сергей Семенович/Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсправников Сергей Семенович/Иванович

Исправников Сергей Семенович/Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Исправникова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
04.11.1831 ст.

Сын: Исправников Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Исправникова Прасковья Васильевна

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1852
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close