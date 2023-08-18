Исправников Сергей Семенович/Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Исправникова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
04.11.1831 ст.
Сын: Исправников Егор Сергеевич
Мать ребёнка: Исправникова Прасковья Васильевна
Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1852