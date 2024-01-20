Кильдибекова (Почашева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кильдибекова (Почашева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: не указан

Мать: Кайсина Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кильдибекова Елена Степановна

Отец ребёнка: Кильдибеков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кильдибеков Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Кильдибеков Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кильдибеков Степан

Смерть
Неизвестно
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