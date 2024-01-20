Кильдибекова (Почашева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: не указан
Мать: Кайсина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кильдибекова Елена Степановна
Отец ребёнка: Кильдибеков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кильдибеков Геннадий Степанович
Отец ребёнка: Кильдибеков Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кильдибеков Степан
Смерть
Неизвестно