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Зайцев Харитон Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Буцких Матрена Харитонова

Мать ребёнка: Зайцева Акулина Филиппова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Зайцев Илья Харитонов

Мать ребёнка: Зайцева Акулина Филиппова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Зайцева Ирина Харитонова

Мать ребёнка: Зайцева Акулина Филиппова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Зайцев Семён Харитонов

Мать ребёнка: Зайцева Акулина Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуськова Пелагея Харитонова

Мать ребёнка: Зайцева Акулина Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Анисия Харитонова

Мать ребёнка: Зайцева Акулина Филиппова

Смерть
Неизвестно
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