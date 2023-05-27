Зайцев Харитон Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Буцких Матрена Харитонова
Мать ребёнка: Зайцева Акулина Филиппова
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Зайцева Акулина Филиппова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Зайцева Ирина Харитонова
Мать ребёнка: Зайцева Акулина Филиппова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Зайцева Акулина Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуськова Пелагея Харитонова
Мать ребёнка: Зайцева Акулина Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Анисия Харитонова
Мать ребёнка: Зайцева Акулина Филиппова
Смерть
Неизвестно