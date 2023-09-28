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Соловьев Александр Николаевич

Место рождения

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.05.1958

Дата смерти

28.09.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1958

Отец: Соловьев Николай Константинович

Мать: Соловьева Нина Григорьевна

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
30.11.1979

Жена: Соловьева Антонина

Рождение ребёнка
21.11.1980

Сын: Соловьев Вадим Александрович

Мать ребёнка: Соловьева Антонина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.10.1984

Дочь: Петрова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Соловьева Антонина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.09.2023
Котлы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Отпевание в Соборе святой великомученицы Екатерины, г. Кингисепп, Гатчинская епархия, Ямбургское благочиние
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