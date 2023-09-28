Соловьев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1958
Дата смерти28.09.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1958
Бракосочетание
30.11.1979
Жена: Соловьева Антонина
Рождение ребёнка
21.11.1980
Сын: Соловьев Вадим Александрович
Мать ребёнка: Соловьева Антонина
Рождение ребёнка
18.10.1984
Дочь: Петрова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Соловьева Антонина
Смерть
28.09.2023
Котлы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Отпевание в Соборе святой великомученицы Екатерины, г. Кингисепп, Гатчинская епархия, Ямбургское благочиние