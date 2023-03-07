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Абросимова Анна Александровна
Абросимова Анна Александровна
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Место рождения
Нижний Тагил
, город Нижний Тагил, Свердловская область
Дата рождения
05.08.1992
Пол
Женский
Отец
Абросимов Александр Иванович
1960 г.р.
Мать
Абросимова Ольга Николаевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1992
Отец:
Абросимов Александр Иванович
Мать:
Абросимова Ольга Николаевна
Нижний Тагил
, город Нижний Тагил, Свердловская область
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