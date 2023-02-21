Сухарев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарев Анатолий

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Место рождения

Россия, Воронеж

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
07.08.1965

Сын: Сухарев Игорь

Мать ребёнка: Сухарева Ксения

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев Вячеслав

Мать ребёнка: Сухарева Ксения

Смерть
Неизвестно
Россия, Воронеж
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