Сухарев Анатолий
Место рожденияРоссия, Воронеж
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
07.08.1965
Сын: Сухарев Игорь
Мать ребёнка: Сухарева Ксения
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухарев Вячеслав
Мать ребёнка: Сухарева Ксения
Смерть
Неизвестно
Россия, Воронеж