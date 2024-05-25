Таланцев Александр Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.
Отец: Таланцев Степан Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Сын: Таланцев Павел Александрович
Мать ребёнка: Таланцева Екатерина Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1919 ст.
Сын: Таланцев Арсений Александрович
Мать ребёнка: Таланцева Екатерина Игнатьевна
Смерть
Неизвестно