Петрухин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухин Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
2006
Тульская область
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