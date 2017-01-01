Мокшанов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1950
Дата смерти01.01.2017
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1950
Отец: Мокшанов Николай Николаевич
Мать: Мокшанова Антонина
Рождение ребёнка
01.01.1987
Дочь: Никульшина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Мокшанова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
11.02.1988
Дочь: Панова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.01.2017