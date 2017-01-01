Мокшанов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокшанов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1950

Дата смерти

01.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1950

Отец: Мокшанов Николай Николаевич

Мать: Мокшанова Антонина

Рождение ребёнка
01.01.1987

Дочь: Никульшина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Мокшанова Елена Михайловна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
11.02.1988

Дочь: Панова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
01.01.2017
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