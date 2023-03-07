Енговатов Федор Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Енговатов Прокопий Абрамов
Мать: Енговатова Ефросинья
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Енговатов Тимофей Федоров
Мать ребёнка: Енговатова Ульяна Павлова
Бракосочетание
До 1814
Бракосочетание
Между 1817 и 1827
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Енговатова Варвара Иванова
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Енговатова Варвара Иванова
Смерть
После 1834