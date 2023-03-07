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Енговатов Федор Прокопьев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Енговатов Прокопий Абрамов

Мать: Енговатова Ефросинья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Енговатов Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Енговатова Ульяна Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1814

Жена: Енговатова Ульяна Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Между 1817 и 1827

Жена: Енговатова Варвара Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Енговатов Семен Федоров

Мать ребёнка: Енговатова Варвара Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Енговатов Аксен Федоров

Мать ребёнка: Енговатова Варвара Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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