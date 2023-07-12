Ефремова Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Василий

Мать: Ефремова Анна Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Музыка Сергей Иванович

Отец ребёнка: Музыка Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Музыка Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прасолов Александр Иванович

Отец ребёнка: Прасолов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасолова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Прасолов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прасолов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немцова Ангелина Валентиновна

Отец ребёнка: Немцов Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немцов Валентин

Смерть
Неизвестно
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