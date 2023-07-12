Ефремова Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефремов Василий
Мать: Ефремова Анна Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Музыка Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Музыка Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прасолов Александр Иванович
Отец ребёнка: Прасолов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасолова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Прасолов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прасолов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немцова Ангелина Валентиновна
Отец ребёнка: Немцов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немцов Валентин
Смерть
Неизвестно