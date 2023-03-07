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Просвирнин Александр Алексеевич
Просвирнин Александр Алексеевич
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Место рождения
Киров
, город Киров, Кировская область
Дата рождения
20.12.1973
Пол
Мужской
Отец
Просвирнин Алексей Александрович
1949 г.р.
Мать
Просвирнина Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1973
Отец:
Просвирнин Алексей Александрович
Мать:
Просвирнина Елена
Киров
, город Киров, Кировская область
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