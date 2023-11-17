Рычков Ефрем Петрович
Место рожденияХмелевка, Куртамышская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти26.06.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Рычков Ефрем Иванович
Хмелевка, Куртамышская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1916 ст.
Дочь: Рычкова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Неустроева Анна Пимоновна
Смерть
26.06.1933