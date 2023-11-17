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Рычков Ефрем Петрович

Место рождения

Хмелевка, Куртамышская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

26.06.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Рычков Ефрем Иванович

Мать: Тарунина Анисья Иакимовна

Хмелевка, Куртамышская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1916 ст.

Дочь: Рычкова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Неустроева Анна Пимоновна

Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
26.06.1933
Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
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