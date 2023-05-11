Миронова (Литвинова) Зоя Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Литвинова) Зоя Дмитриевна

Место рождения

Шалыгино, Сумська область

Дата рождения

07.08.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1942

Отец: Дмитрий

Мать: Литвинова Ирина Семёновна

Шалыгино, Сумська область
Бракосочетание
12.08.1961

Муж: Миронов Виктор Тихонович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.12.1961

Дочь: Урусова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Миронов Виктор Тихонович

Рождение ребёнка
21.10.1967

Дочь: Василенко Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Миронов Виктор Тихонович

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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