Миронова (Литвинова) Зоя Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1942
Отец: Дмитрий
Бракосочетание
12.08.1961
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.12.1961
Дочь: Урусова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Миронов Виктор Тихонович
Рождение ребёнка
21.10.1967
Дочь: Василенко Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Миронов Виктор Тихонович
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно