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Самоуков Иван Акимович

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Место рождения

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

10.08.1888 ст.

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1888 ст.

Отец: Самоуков Аким Степанович

Мать: Самоукова Ольга Петровна

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.169-170 (Рождение №-54м)
Крещение
12.08.1888 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
20.11.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.127-128 (Рождение №-85м) Крёстный сын: Александр Акимович из д.Маракино (родной брат)
Восприемник
30.08.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.241-242 (Рождение №-71ж) Крёстная дочь: Анна Акимовна из д.Маракино (родная сестра)
Смерть
После 1916
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