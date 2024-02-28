Самоуков Иван Акимович
Место рождения
Дата рождения10.08.1888 ст.
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1888 ст.
Отец: Самоуков Аким Степанович
Мать: Самоукова Ольга Петровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.169-170 (Рождение №-54м)
Крещение
12.08.1888 ст.
Восприемник
20.11.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.127-128 (Рождение №-85м) Крёстный сын: Александр Акимович из д.Маракино (родной брат)
Восприемник
30.08.1904 ст.
МК 56-13-43 стр.241-242 (Рождение №-71ж) Крёстная дочь: Анна Акимовна из д.Маракино (родная сестра)
Смерть
После 1916