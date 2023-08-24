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(Шиянова) Вера Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Шиянов Дмитрий Михайлович

Мать: Шиянова Пелагея Петровна

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