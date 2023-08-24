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(Шиянова) Вера Дмитриевна
(Шиянова) Вера Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Пол
Женский
Отец
Шиянов Дмитрий Михайлович
1905 г.р.
Мать
Шиянова (Борякова) Пелагея Петровна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Шиянов Дмитрий Михайлович
Мать:
Шиянова Пелагея Петровна
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