Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Петрович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Петрович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ирина Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Петрович

Смерть
Неизвестно
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