Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Петрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Петрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ирина Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Петрович
Смерть
Неизвестно