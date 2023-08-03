Смирнова Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Клавдия Степановна

Смирнова Клавдия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1937

Сын: Смирнов Борис Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рукавишникова Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писанова Вера Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close