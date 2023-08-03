Смирнова Клавдия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1937
Сын: Смирнов Борис Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рукавишникова Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писанова Вера Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Федорович
Смерть
Неизвестно