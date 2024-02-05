Татьяна Артамонова
Место рождениясело Урваново
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Артамон Григорьев
Мать: Елена Федорова
село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Леонтей Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Никитин
село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Силантей Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Никитин
село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Михей Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Никитин
село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Прасковья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Никитин
село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Артемей Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Никитин
село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Федор Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Никитин
село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Авдотья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Никитин
село Урваново
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Никитин
Смерть
Неизвестно