Татьяна Артамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Артамонова

Место рождения

село Урваново

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

1713 г.р.

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Около 1756 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1772 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Артамон Григорьев

Мать: Елена Федорова

село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Леонтей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Никитин

село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Силантей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Никитин

село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Михей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Никитин

село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Прасковья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Никитин

село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Артемей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Никитин

село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Федор Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Никитин

село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Авдотья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Никитин

село Урваново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Никитин

Смерть
Неизвестно
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