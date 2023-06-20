Ефимия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Ивлев Степан
Отец ребёнка: Ивлев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Ивлев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Ивлев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ивлев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Ивлев Иван
Смерть
Неизвестно