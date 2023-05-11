Сазонова (Устюжанинова) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения09.08.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1990
Рождение ребёнка
2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сазонов Игорь
Рождение ребёнка
07.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сазонов Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазонов Игорь
Работа или профессия
Неизвестно
Лукойл
Место жительства
Неизвестно