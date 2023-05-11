Сазонова (Устюжанинова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Устюжанинова) Наталья Владимировна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

09.08.1990

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1967 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1990

Отец: Устюжанинов Владимир Иванович

Мать: Устюжанинова Надежда Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Игорь

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
07.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Игорь

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Игорь

Работа или профессия
Неизвестно
Лукойл
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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