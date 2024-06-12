Мальцева Варвара Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мальцева Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Мальцев Евгений Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Мальцев Евгений Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Евгений Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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