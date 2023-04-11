Гнетов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гнетов Тито
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1929
Сын: Гнетов Александр
Мать ребёнка: Гнетов Клавдия
Рождение ребёнка
1932
Сын: Гнетов Николай
Мать ребёнка: Гнетов Клавдия
Рождение ребёнка
15.01.1936
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Гнетов Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гнетов Борис
Мать ребёнка: Гнетов Клавдия