Гнетов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнетов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гнетов Тито

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1929

Сын: Гнетов Александр

Мать ребёнка: Гнетов Клавдия

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гнетов Николай

Мать ребёнка: Гнетов Клавдия

Рождение ребёнка
15.01.1936

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Гнетов Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнетов Борис

Мать ребёнка: Гнетов Клавдия

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