Яшин (Попов) Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯшин (Попов) Александр Яковлевич

Яшин (Попов) Александр Яковлевич

avatar

Место рождения

Блудново, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.03.1913

Дата смерти

11.07.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Блудново, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1927 по 1935
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1935 по 1968
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.07.1968
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close