Яшин (Попов) Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1913
Дата смерти11.07.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1927 по 1935
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1935 по 1968
Смерть
11.07.1968