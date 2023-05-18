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Кыргыс Айнура Армановна
Кыргыс Айнура Армановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2020
Пол
Женский
Отец
Кыргыс Арман Александрович
1991 г.р.
Мать
Кыргыс Милана Маадыр-ооловна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2020
Отец:
Кыргыс Арман Александрович
Мать:
Кыргыс Милана Маадыр-ооловна
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