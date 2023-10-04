Мирхайдарова (Салахиева) Гульнара Марсельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирхайдарова (Салахиева) Гульнара Марсельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салахиев Марсель Лензович

Мать: Салахиева Зульфия Талгатовна

Бракосочетание
27.09.2014

Муж: Мирхайдаров Руслан Робертович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.12.2014

Сын: Мирхайдаров Марат Русланович

Отец ребёнка: Мирхайдаров Руслан Робертович

Никах
21.?.2014

Муж: не указан

Рождение ребёнка
03.09.2016

Дочь: Мирхайдарова Малика Руслановна

Отец ребёнка: Мирхайдаров Руслан Робертович

Рождение ребёнка
29.12.2018

Дочь: Мирхайдарова Согдиана Руслановна

Отец ребёнка: Мирхайдаров Руслан Робертович

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