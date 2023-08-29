Пешехонов Макарий Сампсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешехонов Макарий Сампсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пешехонов Василий Макарович

Мать ребёнка: Пешехонова Татьяна Гуриевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пешехонов Фёдор Макарович

Мать ребёнка: Пешехонова Татьяна Гуриевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Пешехонов Алексей Макарович

Мать ребёнка: Пешехонова Татьяна Гуриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пешехонова Матрёна Макаровна

Мать ребёнка: Пешехонова Татьяна Гуриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешехонова Татьяна Гуриевна

Смерть
Неизвестно
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