Пешехонов Макарий Сампсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пешехонов Василий Макарович
Мать ребёнка: Пешехонова Татьяна Гуриевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пешехонов Фёдор Макарович
Мать ребёнка: Пешехонова Татьяна Гуриевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пешехонов Алексей Макарович
Мать ребёнка: Пешехонова Татьяна Гуриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пешехонова Матрёна Макаровна
Мать ребёнка: Пешехонова Татьяна Гуриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно