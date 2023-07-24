Едифанова (Юрьева) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едифанова (Юрьева) Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1946

Отец: Юрьев Василий Тимофеевич

Мать: Юрьева Мария Петровна

Рождение ребёнка
09.01.1967

Дочь: Маслова Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Едифанов Илья Иванович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
18.12.1975

Сын: Епифанов Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Едифанов Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едифанов Илья Иванович

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