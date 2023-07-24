Едифанова (Юрьева) Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1946
Отец: Юрьев Василий Тимофеевич
Мать: Юрьева Мария Петровна
Рождение ребёнка
09.01.1967
Дочь: Маслова Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Едифанов Илья Иванович
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
18.12.1975
Отец ребёнка: Едифанов Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно