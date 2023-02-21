Прасковья Вуколовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Вукол
Мать: Дарья Алексеевна
Бракосочетание
05.10.1810 ст.
Муж: Евдоким Поликарпович
Рождение ребёнка
07.07.1814 ст.
Дочь: Ольга Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Поликарпович
Рождение ребёнка
24.10.1815 ст.
Сын: Полунин Кузьма Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Поликарпович
Рождение ребёнка
25.01.1818 ст.
Сын: Афанасий Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Поликарпович
Рождение ребёнка
07.09.1822 ст.
Сын: Никита Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Поликарпович
Рождение ребёнка
08.08.1828 ст.
Дочь: Василиса Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Поликарпович
Рождение ребёнка
17.07.1834 ст.
Дочь: Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Поликарпович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно