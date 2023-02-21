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Прасковья Вуколовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Вукол

Мать: Дарья Алексеевна

Бракосочетание
05.10.1810 ст.

Муж: Евдоким Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
07.07.1814 ст.

Дочь: Ольга Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
24.10.1815 ст.

Сын: Полунин Кузьма Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
25.01.1818 ст.

Сын: Афанасий Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1822 ст.

Сын: Никита Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
08.08.1828 ст.

Дочь: Василиса Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1834 ст.

Дочь: Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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