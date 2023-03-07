Вотинцов Диомид Нефедов
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Обухова Улитта Диомидова
Мать ребёнка: Вотинцева Агрепина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Вотинцева Агрепина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Вотинцева Агрепина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1811