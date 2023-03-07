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Вотинцов Диомид Нефедов

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Место рождения

У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Вотинцов Нефед Леонтиев

Мать: Вотинцова Стефанида Минеевна

У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Обухова Улитта Диомидова

Мать ребёнка: Вотинцева Агрепина Дмитриевна

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Вотинцов Ермил Демидович

Мать ребёнка: Вотинцева Агрепина Дмитриевна

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Вотинцов Иван Демидович

Мать ребёнка: Вотинцева Агрепина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотинцева Агрепина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1811
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