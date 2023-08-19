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Глазунов Леонид Федотович

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Место рождения

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Глазунов Федот Иванович

Мать: Глазунова Лукерья Ивановна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Военная служба
02.09.1945
В армии с 1940 года Ефрейтор командир отделения 119 отдельного саперного батальона, 101 стр. дивизии Камчатского оборонительного р-на 2ДВФ. Участвовал в боях с Японией с 18.08.1945
Военная награда
02.09.1945
Награжден медалью За отвагу
Смерть
Неизвестно
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