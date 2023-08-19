Глазунов Леонид Федотович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Военная служба
02.09.1945
В армии с 1940 года Ефрейтор командир отделения 119 отдельного саперного батальона, 101 стр. дивизии Камчатского оборонительного р-на 2ДВФ. Участвовал в боях с Японией с 18.08.1945
Военная награда
02.09.1945
Награжден медалью За отвагу
Смерть
Неизвестно