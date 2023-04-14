Бобовкина (Колпакова) Наталья Меркуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобовкина (Колпакова) Наталья Меркуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колпаков Меркулай Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Бобовкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Бобовкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Бобовкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобовкин Егор Иванович

Отец ребёнка: Бобовкин Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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