Бобовкина (Колпакова) Наталья Меркуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колпаков Меркулай Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Бобовкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Бобовкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бобовкин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно