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Suwwi (Endrikson) (Piks) Neta
Suwwi (Endrikson) (Piks) Neta
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Древо
Место рождения
Piksa
Дата рождения
18.05.1795
Дата смерти
05.12.1847
Пол
Женский
Отец
Piksa Tinno
1746 г.р.
Мать
Katri
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1795
Отец:
Piksa Tinno
Мать:
Katri
Piksa
Смерть
05.12.1847
Pallo
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