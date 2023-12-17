Suwwi (Endrikson) (Piks) Neta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Suwwi (Endrikson) (Piks) Neta

Место рождения

Piksa

Дата рождения

18.05.1795

Дата смерти

05.12.1847

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1795

Отец: Piksa Tinno

Мать: Katri

Piksa
Смерть
05.12.1847
Pallo
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