Пискун Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1932
Отец: Пискун Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старостенко Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Пискун Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискун Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Пискун Анна Филипповна
Смерть
Неизвестно
Золотая Коса, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: Алкоголизм