Пискун Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискун Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1932

Отец: Пискун Николай

Мать: Губская Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старостенко Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Пискун Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискун Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Пискун Анна Филипповна

Смерть
Неизвестно
Золотая Коса, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: Алкоголизм
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