Литвин Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти21.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1944
Сын: Литвин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
16.07.1944
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.02.1945
Польша, м.Сулеювск