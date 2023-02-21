Литвин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

21.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1944

Сын: Литвин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
16.07.1944

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.02.1945
Польша, м.Сулеювск
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